Roma 2021: Meloni, partita ancora aperta, Michetti persona capace

- "La partita è ancora aperta, non solo qui a Roma. La sinistra non ci fa paura, loro sono spaventati e noi cresciamo sempre di più". Lo ha detto la leader di Fd'I Giorgia Meloni a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per Enrico Michetti sindaco. "Michetti è sempre rimasto calmo, concentrato, non ha risposto alle provocazioni, nemmeno davanti alle minacce di morte di oggi con tanto di stella delle Br - ha aggiunto Meloni - . Michetti ha continuato a fare la sua campagna elettorale, è una persona capace, concreta e buona. Una persona capace di fare il suo lavoro". (Rer)