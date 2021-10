Reddito cittadinanza: Boccia (Pd), destra conferma avversione per giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla prima occasione la destra ha mostrato di nuovo la propria faccia; oggi in Consiglio dei ministri ha confermato l'avversione verso la giustizia sociale. Bene ha fatto il governo a rifinanziare il Reddito di cittadinanza. In Parlamento miglioreremo le politiche attive sul lavoro ma sulla povertà il reddito di cittadinanza non si tocca". Così Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Regioni e enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo sul palco di Ruvo di Puglia per la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Pasquale Chieco. (Com)