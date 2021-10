Iran-Ue: Borrell, pronti a ricevere leader iraniani a Bruxelles su accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, si è detto "pronto" a ricevere i leader iraniani a Bruxelles, mentre invita l'Iran a non perdere altro tempo per tornare al tavolo dei negoziati sul suo programma nucleare. "So che gli iraniani vogliono colloqui preliminari con me, come coordinatore e con alcuni altri membri del consiglio" dell'accordo nucleare iraniano del 2015, ha dichiarato Borrell parlando ai giornalisti a Washington. "Sono pronto", "ma il tempo stringe" per salvare questo accordo, ha aggiunto. Il negoziatore dell'Unione europea responsabile del dossier, Enrique Mora, si è recato ieri a Teheran per sollecitare il governo iraniano a riprendere i negoziati sospesi da giugno per rilanciare l’accordo sul nucleare, di fatto sospeso dopo l’uscita unilaterale degli Stati Uniti dall’intesa e la conseguente imposizione di sanzioni economiche nel maggio 2018. Secondo il ministero degli Esteri iraniano, "le due parti hanno concordato di proseguire i colloqui" a Bruxelles "nei prossimi giorni".(Res)