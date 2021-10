Roma 2021: Michetti, andiamo a riprenderci il Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andiamo a riprenderci il Campidoglio". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti, dal palco durante il comizio di chiusura della sua campagna elettorale, a Campo de' Fiori, in vista del ballotaggio. "Schiena dritta, difendiamo la libertà, la democrazia e Roma - ha aggiunto Michetti - . Ripartiremo dalle categorie che hanno sofferto di più, daremo a Roma funzionalità ed efficienza, faremo impianti per i rifiuti e faremo grandi eventi, saremo collaborativi e partecipativi. Abbiamo una grande opportunità, loro pensano di fiaccarci ogni giorno, ma lo spirito è sempre più forte, la città sta reagendo e vi chiedo di andare a votare - ha sottolineato Michetti -. È come nel 1948 pensavano di aver già vinto e persero, era giusto vincesse la libertà. Viva Roma, viva la libertà, viva la democrazia. Crediamoci fino all'ultimo, andiamoci a riprendere il Campidoglio", ha concluso Michetti. (Rer)