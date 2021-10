Roma 2021: Michetti, da miei avversari neanche un euro a città su Pnrr, decisioni da Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I miei avversari "si sono presentati non ricordando che a Roma non avevano dato un euro con il Pnrr mentre a Parigi avevano dato 44 miliardi". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti, dal palco durante il comizio di chiusura della sua campagna elettorale, a Campo de' Fiori, in vista del ballottaggio. "Si erano dimenticati del Giubileo e parlano di infrastrutture ma le metropolitane di Roma non sono state inserite nel Pnrr - ha aggiunto Michetti - perché evidente le decisioni si prendevano da Bruxelles e non per la città di Roma". (Rer)