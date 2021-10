Roma 2021: Michetti, a nostri avversari spaventa che noi governeremo bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io in questa campagna elettorale ho capito tante cose: ho capito che in questa città c'è tanto affetto, tanta voglia di rinascere e risorgere. Ci sono tante persone per bene. E ho capito cosa fa paura ai nostri avversari: no che vinciamo ma che, se vinciamo, governeremo bene". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti, dal palco durante il comizio di chiusura della sua campagna elettorale, a Campo de' Fiori, in vista del ballottaggio. (Rer)