Difesa: ministero russo convoca addetto militare Usa dopo incidente nel Mar del Giappone

- Il ministero della Difesa russo ha convocato l'addetto militare statunitense in relazione al tentativo del cacciatorpediniere della Marina Usa di violare il confine marittimo russo nel Mar del Giappone. "La sera del 15 ottobre, l'addetto militare dell'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca è stato convocato alla direzione principale della cooperazione militare internazionale del ministero della Difesa russo. Il rappresentante delle Forze armate statunitensi è stato informato della posizione del ministero russo in relazione al tentativo del cacciatorpediniere della Marina degli Stati Uniti Chafee di violare il confine di stato russo il 15 ottobre nell'area del Golfo di Pietro il Grande", ha riferito il ministero della Difesa. Il ministero ha aggiunto che il ministero aveva sottolineato le azioni non professionali dell'equipaggio del cacciatorpediniere della Marina degli Stati Uniti Chafee, che hanno violato gravemente le Regole internazionali per prevenire le collisioni in mare e le disposizioni dell'accordo intergovernativo russo-statunitense del 1972 sulla prevenzione di incidenti in alto mare e nello spazio aereo sovrastante. (Rum)