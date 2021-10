Usa: stanziati altri 20 milioni di dollari per migranti e rifugiati in America centrale e Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Gli Stati Uniti hanno stanziato altri 20 milioni di dollari per assistere i migranti e rifugiati in America centrale e Messico. Lo riferisce un comunicato del Dipartimento di stato. I fondi portano a un totale di 331 milioni di dollari l'assistenza umanitaria Usa per l'America centrale e il Messico per l'anno fiscale 2021. Lo stanziamento aggiuntivo, si legge, favorirà un maggiore accesso alla protezione internazionale, alla salute mentale e al supporto psicosociale, assistenza legale, riparo e assistenza sanitaria, compresa la prevenzione e il trattamento del Covid-19. Attraverso questo nuovo aiuto, prosegue il comunicato, gli Stati Uniti stanno portando avanti la missione di gestire in modo collaborativo la migrazione nella regione, come parte dell'approccio globale dell'amministrazione Biden volto a sostenere una migrazione sicura, ordinata e umana, affrontando anche le cause profonde della migrazione irregolare nella regione.