Roma 2021: Bertolaso, rimbocchiamoci maniche per cambiare città più bella al mondo

- "Dobbiamo rimboccarci le maniche per cambiare la città. Sono qua a parlarvi da cittadino romano, innamorato della più bella città del mondo". Lo ha detto Guido Bertolaso, indicato come possibile commissario per l'emergenza rifiuti e per il Giubileo 2025, intervenendo in video collegamento al comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti. "La mia nipotina mi ha detto: 'nonno se continua così con questa spazzatura a Roma non voglio più viverci'. Io le ho detto di stare tranquilla perché se vince Michetti, il presidente del Consiglio mi chiederà di occuparmi della spazzatura di Roma. Tuo nonno, le ho detto, si metterà di nuovo in discussione per dare una mano e risolvere i problemi - ha raccontato Bertolaso -. Si possono prendere tanti impegni ma alla fine quello che serve è olio di gomito - ha aggiunto Berolaso - e lavorare e dare l'esempio perché la città più bella del mondo è ridotta a discarica. Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare per la città più bella del mondo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cambiarla: voi potete farlo dateci una mano e insieme ci riusciremo", ha concluso Bertolaso.(Rer)