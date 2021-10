Usa: assalto al Congresso, incriminato agente che ha “collaborato” con rivoltosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti è stato incriminato con l'accusa di ostruzione alla giustizia, dal momento che avrebbe contribuito a nascondere le prove del coinvolgimento di un partecipante alla rivolta del 6 gennaio, quando un gruppo di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump ha fatto irruzione al Congresso per interrompere la certificazione del voto elettorale. Lo scrive il sito di approfondimento statunitense "Axios". L'agente Michael A. Riley, 50 anni, è accusato di aver suggerito al manifestante non identificato, indicato come "Persona 1", nella rivolta del 6 gennaio di cancellare i post pubblicati su Facebook che lo ritraevano mentre prendeva parte all'attacco. Riley avrebbe inviato un messaggio dicendo: "Sono un ufficiale di polizia che è d'accordo con la tua posizione politica”, per poi intimargli di rimuovere le prove del suo coinvolgimento.(Nys)