Farnesina: al via progetto “Pagella in tasca” per minori rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il progetto "Pagella in tasca - Canali di studio per minori rifugiati" promosso da Unhcr e Intersos, in collaborazione con la Farnesina e il ministero degli Interni e co-finanziato da Conferenza episcopale italiana e Fondazione migrantes. Lo riferisce una nota della Farnesina, secondo cui i primi cinque giovani rifugiati, sudanesi del Darfur, sono giunti in Italia oggi 15 ottobre. L'iniziativa realizza un canale complementare di migrazione per 35 minori non accompagnati di età compresa tra 16 e 17 anni, fuggiti dalle violenze in Darfur e rifugiatisi dapprima in Libia e poi in Niger, sviluppando in tal modo l'offerta di percorsi legali innovativi verso l'Europa (come auspicato anche nel nuovo Patto europeo sulla Migrazione e l'Asilo). Il percorso di accoglienza è assicurato attraverso l'affidamento familiare e l'inclusione in un percorso di studio a cura della Rete di centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia) della Regione Piemonte. "Pagella in Tasca" avvia in tal modo un nuovo modello di accoglienza di rifugiati e migranti vulnerabili, rivolgendosi in maniera legale e sicura a beneficiari particolarmente fragili quali i minori non accompagnati e realizzando altresì uno schema originale di "community sponsorship" sul territorio.(Res)