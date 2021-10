© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sento un vento... un crescente sentimento. Sono fiducioso che vinceremo, oggi mi fermavano le persone, mi sono anche un po' commosso''. Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della chiusura della sua campagna elettorale in piazza del Popolo. (Rer)