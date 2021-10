© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come si dice dalle vostre parti: 'daje' che manca tanto così: facciamo il miracolo come Davide contro Golia". Lo ha ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in video collegamento con il comizio di chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti in vista del ballottaggio a Roma. (Rer)