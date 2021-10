Libano: Hezbollah, non ci lasceremo trascinare in una guerra civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese Hezbollah non si farà “trascinare in una guerra civile”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio esecutivo di Hezbollah, Hashem Safieddine, intervenendo oggi ai funerali di tre esponenti del movimento sciita rimasti uccisi negli scontri a fuoco avvenuti ieri davanti al Tribunale di Beirut nel quadro delle manifestazioni organizzate dal gruppo fondato Hassan Nasrallah e dal partito sciita Amal contro il giudice Tarek Bitar che sta indagando sul coinvolgimento di esponenti dei movimenti sciiti nell’esplosione del porto della capitale libanese del 4 agosto 2020. Negli scontri di ieri, i più violenti avvenuti nella capitale negli ultimi dieci anni, sono rimaste uccise sette persone. Nel suo intervento Safieddine ha ripetuto l'accusa di Hezbollah secondo cui il partito cristiano maronita Forze libanesi, gruppo che aveva una potente milizia nella guerra civile del 1975-90, avrebbe aperto il fuoco contro i manifestanti in un attacco premeditato. "Non saremo trascinati nella guerra civile, ma allo stesso tempo non lasceremo che il sangue dei nostri martiri sia vano", ha dichiarato Safieddine. L’esponente di spicco di Hezbollah ha accusato le Forze libanesi, partito guidato da Samir Geagea, di prendere ordini dagli Stati Uniti, che considerato il movimento sciita come un gruppo terroristico, e di essere finanziate da "alcuni Paesi arabi", un apparente riferimento all'Arabia Saudita. La cerimonia funebre collettiva è stata organizzata da Hezbollah questo pomeriggio a Ghobeiry, nella periferia sud di Beirut. Una folla di sostenitori si è radunata attorno alle bare delle tre vittime considerate "martiri" di Hezbollah, secondo le immagini diffuse dai media libanesi. I cortei si sono poi riversati nei quartieri circostanti esplodendo in aria diversi colpi d’arma da fuoco. (segue) (Res)