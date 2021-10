Clima: Coldiretti, Amatrice e protezione civile per lotta cambiamenti con storie agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo hanno fatto in un confronto che si è svolto nell'Auditorium "Della Laga" ad Amatrice: "Protezione Civile e Agricoltura: sinergie in movimento", moderato dalla giornalista de Il Messaggero, Raffaella Di Claudio, a cui hanno preso parte il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio e dal Vice Presidente Nazionale di Coldiretti, David Granieri, che guida anche la federazione del Lazio, insieme al Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Filippo Gallinella e il Senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario di Stato delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Presente anche il Monsignor Domenico Pompili, Vescovo della Diocesi di Rieti e i sindaci di Amatrice e Accumoli, Giorgio Cortellesi e Franca D'Angeli, con il Prefetto, Gennaro Capo, i volontari della protezione civile insieme a Marco Guardabassi, che coordina le attività del Dipartimento della Protezione Civile. (segue) (Com)