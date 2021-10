Clima: Coldiretti, Amatrice e protezione civile per lotta cambiamenti con storie agricoltori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo è quello di affrontare i problemi con un sistema di previsione, prevenzione e gestione - spiega il Vice Presidente Nazionale di Coldiretti, David Granieri - Crediamo vivamente come mondo agricolo di essere un presidio di protezione civile. I nostri agricoltori sono sentinelle dei territori, i primi ad accorgersi delle criticità, a dare l'allarme, a segnalare incendi e ad intervenire anche con i propri mezzi. Il protocollo è un indirizzo che punta alla resilienza. Abbiamo, inoltre, un sistema di solidarietà molto forte, che ci spinge nelle emergenze ad affrontarle e aiutare chi si trova in difficoltà". Un evento, quello di oggi, che si inserisce nell'ambito della "Settimana Nazionale della Protezione Civile" in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre. Ad unire Coldiretti e Protezione Civile un protocollo d'intesa firmato lo scorso luglio, che ha l'obiettivo di trovare strumenti necessari per prevenire e gestire le emergenze, attraverso il coinvolgimento attivo degli agricoltori con buone pratiche agricole e lo sviluppo di misure di autoprotezione, ma anche dare delle risposte concrete alle imprese e al mondo rurale, sia in campo economico che sociale. (segue) (Com)