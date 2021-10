Clima: Coldiretti, Amatrice e protezione civile per lotta cambiamenti con storie agricoltori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se noi vogliamo avere un sistema di emergenza non possiamo non partire dall'ordinario - spiega il Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio - e comprendere che il mondo dell'agricoltura, dell'allevamento, della cura della terra è fondamenta nel nostro sistema e non è un tema che dobbiamo porci solo quando c'è l'emergenza, ma è necessario pianificare. Come Protezione Civile stiamo portando avanti da tempo l'attività con Coldiretti, anche per quando riguarda gli aiuti alimentari alle popolazioni in difficoltà". Dopo il convegno la visita è proseguita nell'azienda agricola di Gabriele Piciacchia ad Accumoli, tra quelle che hanno avuto la forza di rialzarsi e riconvertire la produzione pur di restare sul territorio. Come la loro, tante altre storie raccontate dai Giovani Impresa Coldiretti. (segue) (Com)