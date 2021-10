Clima: Coldiretti, Amatrice e protezione civile per lotta cambiamenti con storie agricoltori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commovente la testimonianza di Emanuela Laurenzi di Cittareale a Rieti, che produce birra artigianale con la sua azienda agricola Birrificio Alta Quota Laurenzi, proprio nell'epicentro del cratere. Una birra bio e senza glutine realizzata con il pane di scarto. Un progetto tutto green, dall'energia che si consuma ai residui di lavorazione. "Abbiamo trovato la forza di combattere per noi e per i nostri collaboratori - dice - siamo riusciti, nonostante tutto, a portare avanti il progetto che ci ha caratterizzati dall'inizio, mettere nei nostri prodotti l'orgoglio, la tenacia, i profumi, i sapori di queste terre. Subito dopo il terremoto abbiamo intrapreso un nuovo percorso, attivando l'azienda agricola per produrre le materie prime per il nostro birrificio agricolo". (segue) (Com)