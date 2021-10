Clima: Coldiretti, Amatrice e protezione civile per lotta cambiamenti con storie agricoltori (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E poi Antonio Pascali di Vernoli a Lecce, dove con la sua azienda produce olio Evo in Puglia, dove la Xylella ha colpito ottomila chilometri quadrati di territorio, distruggendo 21 mila piante. Antonio non si è arreso, ha espiantato gli ulivi infetti e ripiantato piante giovani, riuscendo a ricreare una line di olii extravergine di oliva eccellente. "Lo scenario che mi sono trovato davanti ad Amatrice - spiega - è stato un colpo al cuore, perché è lo stesso che vedo per le strade della mia provincia. Qui c'è una città sgretolata dal terremoto, mentre quello che vedo nella mia terra è un paesaggio grigio e secco, prima totalmente verde. Siamo stati costretti ad espiantare i nostri ulivi secolari, sui quali hanno lavorato generazioni di famiglie a causa della Xylella". (segue) (Com)