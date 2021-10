© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli interviene alle celebrazioni per il centenario dell'Istituto scolastico “Santa Giovanna Antida”. Istituto scolastico “Santa Giovanna Antida”, via Alessandro Manzoni, 40 Mandello del Lario/Lc (ore 10:30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore a enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori partecipano all'inaugurazione della 114ª “Mostra del Bitto”. Auditorium, piazza Sant'Antonio - Morbegno/So (ore 11)L'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia partecipa alle celebrazioni istituzionali per il 101° anniversario della Uic (Unione italiana ciechi e ipovedenti) nazionale e il 75° della costituzione della sezione Uic Como.Villa Gallia, via Borgovico, 148 Como (ore 14:30)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli partecipa alla “Festa della Famiglia – Famiglie con le famiglie: ripartire dalle relazioni”.Villa Casati Stampa, piazza Soncino, 3 Cinisello Balsamo/Mi (ore 16:30)VARIEPresidio della Cgil “Mai più fascismi”Camera del lavoro, Corso di Porta Vittoria, 43 (ore 14)Giornata conclusiva del Premio “Costruiamo il futuro”, organizzato dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, durante la quale viene distribuito il premio da 100 mila euro messo a disposizione dalle aziende che hanno sostenuto l'iniziativa destinato a 56 associazioni che si sono distinte a Milano e Provincia per l'impegno profuso in campo sociale e sportivo. Intervengono: Maurizio Lupi, Presidente della Fondazione “Costruiamo il futuro”; l'atleta Giusy Versace, la vincitrice della medaglia di bronzo nei 100 metri ai giochi paralimpici di Tokyo, Monica Graziana Contrafatto; la pallavolista Francesca Piccinini e la giornalista Mediaset, Monica Bertini.MiCo congressi, via Gattamelata, 13 (ore 16)Incontro Silicon Valley. No Code Life. A Visual Essay by Ramak Fazel.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 16:30)Manifestazione No Green passPiazza Fontana (ore 17) (Rem)