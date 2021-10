Regno Unito: ministra Interno, provvederò a soluzioni per sicurezza nostri parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari interni britannica Priti Patel, in seguito alla morte per accoltellamento del parlamentare David Amess nella giornata di oggi, ha detto che fornirà un aggiornamento sulla questione della sicurezza dei membri del governo del Regno Unito e dei suoi parlamentari. In un post su Twitter, unendosi al cordoglio dei politici per la morte di Amess, Patel ha aggiunto: "Mi stanno arrivando domande sulla sicurezza dei nostri rappresentanti di governo e provvederò a dare al più presto le dovute risposte". (Rel)