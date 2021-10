Roma 2021: Salvini, vittoria a portata di mano, Gualtieri è il sistema e fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo giro ho la sensazione che si possa vincere a Roma, ribaltare un risultato che a sinistra danno già per scontato. Penso che la vittoria sia a portata di mano. Gualtieri è il sistema, è l'immagine del fallimento degli ultimi decenni di amministrazione a Roma". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in video collegamento con il comizio di chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti in vista del ballottaggio a Roma. "Si stanno risvegliando tante coscienze, anche grazie alle campagne di fango degli ultimi giorni. Ho la sensazione che si possa vincere, che si possa ribaltare un risultato che a sinistra danno già per scontato", ha ribadito Salvini.(Rer)