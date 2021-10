Colombia: Indepaz, ex combattete Farc uccisa nel dipartimento del Cauca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) della Colombia ha denunciato l’omicidio di una ex combattente delle Farc per mano di uomini armati non identificati. La donna è stata uccisa nel municipio di Buenos Aires, nel dipartimento del Cauca, dove si trovava in uno Spazio territoriale di reintegro (Etcr), finalizzato al reinserimento degli ex guerriglieri nella vita civile. Il marito della donna, anch’egli un ex combattente inserito nel percorso di reintegro, è stato ucciso lo scorso luglio. (segue) (Mec)