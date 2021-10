© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come centrodestra non solo abbiamo l'ambizione di governare la città di Roma ma anche di governare la Regione Lazio e il Paese Italia non vedo l'ora arrivi lunedì". Lo ha ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in video collegamento con il comizio di chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti in vista del ballottaggio a Roma. "In bocca al lupo e ancora daje", ha concluso Salvini. (Rer)