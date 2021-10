Difesa: gli eventi del fine settimana del Salone internazionale del libro di Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 13, lo Stato maggiore della Difesa presenterà il volume "Una Repubblica in Festa" che vedrà la presenza del direttore del quotidiano sportivo TuttoSport, Xavier Jacobelli. Chiuderà la giornata di sabato con due eventi, alle ore 17.00 con la presentazione del volume "Cittadini e soldati. I sacrari militari italiani all'estero" e, poi, alle 18.00 ospitando alcuni tra gli atleti olimpionici delle Forze Armate che racconteranno le storie, episodi e aneddoti che hanno accompagnato la loro preparazione alle recenti Olimpiadi di Tokyo. L' Aeronautica Militare aprirà la giornata di domenica 17 ottobre alle ore 12 parlando dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle questioni di difesa e sicurezza. Successivamente, la Marina militare presenterà due volumi, alle ore 13.00 "Navi d'Italia: i pattugliatori e le motosiluranti nei libri dell'Ufficio storico della Marina Militare" e, alle ore 15.00, "Notiziario della Marina". L'Esercito alle ore 16 parlerà del libro "ForSe Armate". Lo Stato maggiore della Difesa chiuderà il fine settimana proponendo due volumi, alle ore 17."Ritratti di donne in armi" con la partecipazione del presidente dell'Ordine dei giornalisti Piemonte, Alberto Sinigaglia e della docente di sociologia dell'Università di Torino, dottoressa Marina Nuciari; alle 18 "Donne pace e sicurezza". Nei prossimi giorni lo Stato Maggiore della Difesa continuerà a fornire quotidianamente le notizie sugli appuntamenti in programma. (Com)