Agroalimentare: Confagricoltura, più cibo per tutti con innovazione e sostenibilità

- Confagricoltura condivide il tema scelto quest'anno per la Giornata mondiale dell'Alimentazione che unisce produzione, nutrizione, ambiente e vita con l'aggettivo migliore. Stando al relativo comunicato stampa, questa trasformazione dovrà necessariamente tradursi in innovazione del settore: passaggio fondamentale per riuscire a sfamare una popolazione mondiale che, nel 2050, arriverà a 10 miliardi di persone. "Il problema dell'accesso al cibo è grave, evidente e va risolto, senza se e senza ma, mettendo l'agricoltura in grado di produrre di più, preservando le risorse naturali: non si tratta di una missione impossibile per il nostro settore, che va valorizzato e promosso sostenendolo adeguatamente in quello che è il suo compito primario, ossia produrre cibo sano, naturale e di qualità per gli abitanti del mondo, in continua crescita", ha commentato il presidente Massimiliano Giansanti. Gli agricoltori, ha continuato, fanno e continueranno a fare la loro parte, e “mi chiedo se sia giusto pensare di sostituire il naturale con l’artificiale”. Su questa falsa via, ha concluso, c’è “anche il sistema di etichettatura Nutriscore, che dà informazioni parziali e fuorvianti, basandosi sulle componenti dei cibi e su un algoritmo, invece che su quantità di prodotto assunta e regimi alimentari". (Com)