Lavoro: Orlando, in Cdm abbiamo approvato importanti misure di sostegno a reddito e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, sottolinea: "Oggi in Consiglio dei ministri abbiamo approvato importanti misure di sostegno al reddito e alle imprese ancora in difficoltà a causa della pandemia. In questo senso vanno le ulteriori 13 settimane di Cassa Covid, con contestuale divieto di licenziamento, il rifinanziamento dell'indennità di malattia per i lavoratori in quarantena, oltre ai congedi parentali, il rifinanziamento del reddito di cittadinanza per la restante parte dell'anno in corso che, se non fosse stato coperto, avrebbe determinato uno stop nell'utilizzo dei fondi per i percettori di reddito in stato di necessità. Allo stesso tempo - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - siamo intervenuti, così come avevamo concordato con le parti sociali, per garantire la copertura per la Cig straordinaria nel 2022 ai lavoratori di Alitalia". (Rin)