Algeria-Nigeria: rapporti bilaterali e cooperazione energetica al centro incontro ministri Esteri

- Il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione in campo energetico sono stati i temi al centro dell’incontro ad Addis Abeba, tra il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, e l’omologo nigeriano, Geoffrey Onyeama, a margina dei lavori del Consiglio esecutivo dell’Unione africana in corso nella capitale etiope. “I responsabili della diplomazia dei due Paesi si sono confrontati sui punti più importanti all'ordine del giorno della sessione in corso”, afferma una nota del ministero degli Esteri algerino. “Le due parti hanno concordato di coordinare gli sforzi per evitare fattori che potrebbero creare divisioni all'interno dell'organizzazione continentale, nonché un'iniziativa di cooperazione con altri paesi per creare l'atmosfera necessaria per preservare l'unità tra i Paesi africani", si legge nella nota. “L'incontro è stato anche un'occasione per discutere le relazioni bilaterali e le modalità per rafforzare la cooperazione congiunta in molti campi, in particolare nel campo dell'energia, e per spingerla verso orizzonti più ampi volti a realizzare le aspirazioni dei leader e dei popoli dei due Paesi fratelli”, afferma il comunicato stampa del ministero degli Affari esteri. “Inoltre, le due parti hanno esaminato le condizioni prevalenti nella regione del Sahel e del Sahara e le prospettive di rivitalizzazione e rafforzare i meccanismi che sono stati messi in atto a livello continentale per far fronte alle sfide poste dalla crescente minaccia terroristica”, conclude la nota.(Ala)