Donbass: autoproclamata repubblica Luhansk limita movimento pattuglie Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentanza dell'autoproclamata Repubblica popolare di Luhansk (Lpr) presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del cessate il fuoco (Jccc) ha limitato il movimento lungo una serie di rotte delle pattuglie della Missione speciale di monitoraggio dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), fino al rilascio del proprio rappresentante da parte delle autorità ucraine. In precedenza, la Lpr aveva annunciato la cattura di un suo rappresentante presso il Jccc da parte delle forze governative ucraine, vicino alla città contesa di Zolote, nel Donbass. Le autorità governative hanno dichiarato che il dipendente in questione è stato detenuto perché stava conducendo una ricognizione delle posizioni delle forze di sicurezza ucraine. (Res)