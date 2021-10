Italia-Libia: al via a Ca' Foscari attività formazione docenti libici per l'insegnamento dell'italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, esprime soddisfazione per il progetto che contribuirà alle relazioni bilaterali con la Libia, in ambito educativo e culturale, tramite l'insegnamento dell'italiano nelle scuole libiche, rafforzando così l'amicizia e la comprensione reciproca tra i due popoli. La Rettrice dell'Università Ca' Foscari, la professoressa Tiziana Lippiello, sottolinea l'importanza del contributo scientifico e sociale offerto dalla propria Università alle relazioni internazionali tra l'Italia e la Libia. (Com)