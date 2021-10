Roma 2021: al via chiusura campagna elettorale Gualtieri con Franceschini, Zingaretti e Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via in piazza del Popolo l'evento per la chiusura della campagna elettorale del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. Tra gazebo bianchi e bandiere di tutte le liste che hanno sostenuto la candidatura dell'ex ministro dell'Economia, Gualtieri è arrivato alle 17:30 ed è stato accolto dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Sul palco in questo momento il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha invocato una maggiore unione tra Roma e Napoli per costruire "una grande dimensione di una Italia unita ed europea". (Rer)