Como: frodano il fisco e percepiscono fondi per emergenza Covid, Gdf arresta due persone

- Nelle prime ore di oggi, i Finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco, al termine di una prolungata attività investigativa svolta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Como, hanno eseguito una misura cautelare personale, emessa dal Gip del tribunale lariano, nei confronti di due cittadini italiani, uno ristretto presso la casa circondariale di Como “Bassone” e uno agli arresti domiciliari. Le indagini hanno consentito di porre fine a un complesso e articolato sistema di frode fiscale milionario, perpetrato nella commercializzazione di moto da cross, ideato da un soggetto residente nell’olgiatese, già condannato, in diverse occasioni, per la commissione di reati della stessa matrice e già debitore, nei confronti del fisco, di oltre 10 milioni di euro. L’indagato, vantando la disponibilità di un’ampia rete societaria, a lui riconducibile, ma di fatto intestata a soggetti prestanome, ha importato dall’estero, tra il 2015 e il 2020, migliaia di motoveicoli per poi commercializzarli, sul territorio nazionale, in totale evasione delle imposte dovute. (segue) (Com)