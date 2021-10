Como: frodano il fisco e percepiscono fondi per emergenza Covid, Gdf arresta due persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò gli ha permesso, negli anni, di aggiudicarsi una posizione di privilegio sul mercato, potendo praticare prezzi di cessione al pubblico molto inferiori a quelli ordinariamente offerti dalle stesse case madri e di garantirsi, di contro, un cospicuo introito per ogni mezzo venduto. Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle, per lo più finalizzati all’individuazione dei soggetti interposti ed alla ricostruzione delle vendite, hanno consentito di quantificare il volume di affari (circa 15 milioni di euro) e le imposte evase, oltre ad accertare come l’indagato avesse richiesto e ottenuto un finanziamento garantito dallo Stato per un valore di 30.000 euro, in occasione dell’emergenza pandemica da Covid-19, sulla scorta di dati non veritieri. Ai domiciliari, invece, è stato condotto uno dei soggetti prestanome, che aveva accettato, in più occasioni, di ricoprire il ruolo di amministratore e rappresentante delle imprese, insolventi nei confronti del fisco. (Com)