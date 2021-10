Usa: Blinken in visita in Ecuador e Colombia dal 19 al 21 ottobre, prevista ministeriale su crisi migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sarà dal 19 al 21 ottobre in visita in Ecuador e Colombia. La prima tappa sarà Quito dove, riferisce un comunicato del dipartimento di stato, Blinken incontrerà il presidente Guillermo Lasso e il ministro degli Esteri Mauricio Montalvo per portare avanti i colloqui su governance democratica, cooperazione antidroga, opportunità bilaterali per il commercio e gli investimenti, promozione della sicurezza regionale e dei diritti umani, migrazione, questione climatica e alti temi di interesse bilaterale. Il 20 ottobre, prosegue il comunicato, il segretario di stato terrà un discorso sulle sfide che devono affrontare le democrazie nella regione e parteciperà a un evento aziendale sulle opportunità di collaborazione con le piccole e medie imprese. (segue) (Nys)