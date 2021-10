Usa: Blinken in visita in Ecuador e Colombia dal 19 al 21 ottobre, prevista ministeriale su crisi migratoria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fitta foresta tropicale, le famiglie di migranti con bambini sono particolarmente esposte alla violenza, inclusi abusi sessuali, tratta ed estorsioni da parte di bande criminali. I bambini che attraversano il Darien Gap sono anche a rischio di diarrea, malattie respiratorie, disidratazione e altri disturbi che richiedono cure immediate. “Ogni bambino che attraversa a piedi il Darien Gap è un sopravvissuto", ha affermato Jean Gough, direttore regionale dell’Unicef per l'America Latina e i Caraibi. “Nella giungla, rapine, stupri e tratta di esseri umani sono pericolosi quanto gli animali selvatici, gli insetti e l'assoluta mancanza di acqua potabile. Settimana dopo settimana, sempre più bambini muoiono, perdono i genitori o si separano dai loro parenti durante questo pericoloso viaggio. È spaventoso che i gruppi criminali si approfittino di questi bambini quando sono i più vulnerabili”. (segue) (Nys)