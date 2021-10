Santelli: Gasparri (FI), esempio di dedizione e buone idee, per sempre nei nostri cuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, osserva: "Ad un anno dalla sua scomparsa ricordiamo Jole Santelli con grande rimpianto e con grande dolore. Aveva una vita davanti, un futuro in cui concretizzare tutta la sua passione e tutto l'impegno di tanti anni. Un destino crudele ce l’ha strappata ma sentiamo ancora il suo abbraccio, la sua amicizia, il suo entusiasmo. Esserle stato amico - prosegue il parlamentare in una nota - è stato un autentico privilegio. Jole Santelli resta un esempio di generosità e di dedizione a buone idee che tutti devono ricordare. Jole Santelli resterà per sempre nel nostro cuore e nella nostra mente". (Com)