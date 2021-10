Imprese: Eni seleziona migliori startup per soluzioni in ambito “Communications data mining”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni, in collaborazione con Cariplo Factory, ha annunciato i vincitori della call per startup Communications Data Mining, iniziativa di open innovation orientata al data analytics con lo scopo di monitorare e ottimizzare i processi di comunicazione e le interazioni con gli stakeholder. Stando al relativo comunicato stampa, delle otto startup coinvolte nel Selection Day, sono state selezionate tre realtà: Blackbird.ai, Datrix e Asc27, per aver sviluppato le proposte a più alto potenziale innovativo. Queste startup, prosegue la nota, avvieranno un percorso di approfondimento con Eni per individuare possibili aree di cooperazione, riservandosi la possibilità di attivare una futura collaborazione: i team di innovatori potranno confrontarsi con Eni e, con il sostegno di Cariplo Factory, mettere alla prova il potenziale innovativo dei loro prodotti e servizi in un settore di grande rilevanza e in mutamento costante come quello delle comunicazioni. (segue) (Com)