Imprese: Eni seleziona migliori startup per soluzioni in ambito “Communications data mining” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Selection Day, prosegue la nota, è il risultato di un percorso iniziato a luglio con il coinvolgimento delle unità di comunicazione esterna e digital e information technology di Eni, e la definizione degli ambiti di innovazione con i relativi obiettivi: 74 le startup e Pmi innovative che sono state analizzate in vista del momento di selezione finale. Tre le aree di interesse su cui si è focalizzata la ricerca: criticalities detection, ossia monitorare eventi anomali e critici nel settore industriale, con particolare riferimento al fenomeno delle fake news; Sdg intelligence, ossia monitorare la reputazione aziendale, analizzare i big data provenienti dal web per restare in continuo aggiornamento real-time con i trend del momento; automated dataviz, ossia rappresentare i dati, dal tecnicismo alla comunicazione, un’attività sempre più rilevante sia per i comunicatori che per le audience. Con questo progetto, prosegue la nota, Eni compie un ulteriore passo nel percorso di trasformazione digitale, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema virtuoso con le startup nel segno dell’innovazione, leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi strategici della società. (Com)