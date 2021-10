Slovenia: presidente Pahor, resistere alla tentazione di toni maleducati e intolleranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader politici devono resistere alla tentazione di rivolgersi al pubblico con dichiarazioni maleducate o addirittura intolleranti. Sono le parole del presidente sloveno, Borut Pahor, che è così intervenuto sulla polemica scoppiata a seguito di alcuni tweet pubblicati ieri dal premier sloveno, Janez Jansa. Pahor è intervenuto con un comunicato emesso dall'ufficio della presidenza, dopo che diverse parti politiche della Slovenia avevano chiesto a gran voce un suo intervento di condanna. "Personalmente, credo fermamente che qualsiasi opinione possa essere espressa anche in modo educato, tollerante e rispettoso e che questo sia in realtà l'unico modo in cui possiamo risolvere con calma e maturità tutti i problemi e non crearne di nuovi", ha scritto il presidente, aggiungendo che "agendo al contrario, si approfondisce l'impressione che oggi si può essere ascoltati solo se ci si rivolge al pubblico con dichiarazioni maleducate o addirittura intolleranti". (segue) (Seb)