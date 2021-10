Slovenia: presidente Pahor, resistere alla tentazione di toni maleducati e intolleranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I più alti rappresentanti dello Stato, ha proseguito Pahor, "devono resistere a questa pericolosa tentazione nel modo più disciplinato. Dobbiamo stare particolarmente attenti a questo quando le nostre opinioni possono essere intese anche come le opinioni del Paese che rappresentiamo. Nei trent'anni della sua indipendenza la Slovenia si è guadagnata la reputazione di Paese rispettabile, costruttivo e senza compromessi. Tutti noi che lo rappresentiamo dobbiamo cercare di non scuotere questa reputazione, ma di rafforzarla", ha concluso Pahor. Attualmente in Slovenia è presente una delegazione del Parlamento europeo di otto deputati. La missione è guidata dall'eurodeputata olandese Sophie in't Veld, e si trova a Lubiana per verificare la situazione relativa allo Stato di diritto, la libertà dei media e la lotta alla corruzione. (segue) (Seb)