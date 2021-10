Slovenia: presidente Pahor, resistere alla tentazione di toni maleducati e intolleranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Janez Jansa si è rifiutato di incontrare i deputati e ha criticato la loro visita attraverso un post pubblicato ieri su Twitter. Quando il gruppo dell'Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici al Parlamento europeo (S&D) ha sottolineato che gli eurodeputati avevano diverse domande per lui sullo Stato di diritto e sui media in Slovenia, Jansa ha risposto con la domanda "Chi siete?" e ha chiesto loro "quante volte si sono incontrati con il cancelliere tedesco, il primo ministro olandese o il presidente francese". Il tweet di Jansa che equipara gli eurodeputati a delle "marionette" del magnate George Soros ha provocato le reazioni dei rappresentanti europei, fra cui il presidente del Parlamento Ue David Sassoli e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. Il tweet ha provocato anche la reazione del premier olandese Mark Rutte, che però ha trovato pronta la replica di Jansa. "Non perdere tempo con gli ambasciatori e la libertà di stampa in Slovenia", ha risposto Jansa facendo un riferimento all'omicidio del giornalista olandese Peter R. de Vries. "Piuttosto proteggi i tuoi giornalisti dalla morte per strada, insieme all'eurodeputata Sophie in 't Ved", ha scritto Jansa. (Seb)