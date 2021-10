Roma 2021: Manfredi, con Gualtieri sindaco si riparte, Capitale deve essere di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno di Roma come Capitale che non lasci indietro nessuno. La Capitale di tutti. Dobbiamo difenderci da rigurgiti che non ci appartengono. Crediamo a un'Italia che mette la democrazia e l'Europa al centro. Un'Italia antifascista. Con Roberto sindaco festeggiamo insieme una nuova partenza per Roma e per l'Italia". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in occasione della chiusura della campagna elettorale del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. "Questa bellissima piazza col sole - ha aggiunto - porta anche il sole di Napoli che ci ha visto vincere. Mi fa piacere portare il mio sostegno a un grandissimo amico. Ci siano trovati insieme ministri col governo Conte. Attraversavo questa piazza di notte ma sapevo che al Governo c'erano persone che avevano a cuore chi era a casa, nel primo lockdown. Sapevo che l'economia era in mano a un uomo che guardava all'interesse comune e della comunità. Questa persona è Gualtieri". (Rer)