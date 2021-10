Roma 2021: Zingaretti, attorno a Gualtieri rabbia e solitudine sono diventate progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tre mesi fa nulla era scontato ma siamo riusciti a unirci, attorno a Roberto Gualtieri la rabbia e la solitudine è sono diventate progetto". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alla chiusura della campagna elettorale del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a piazza del Popolo. "C'è stata una grande novità in questa campagna elettorale, grazie ai ragazzi e alle ragazze di Roma che sono tornati a combattere, la vostra passione ed energia si è vista", ha aggiunto. "Grazie ai militanti delle forze politiche, ai volontari delle associazioni che hanno protestato nei quartieri e hanno aiutato a scrivere il programma. Grazie agli imprenditori che si stanno rimettendo in piedi, grazie alle anziane e agli anziani", ha concluso. (Rer)