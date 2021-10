Regno Unito: morto il parlamentare Amess accoltellato durante un comizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amess, 69 anni, è deceduto nella chiesa metodista di Leigh-on-Sea, cittadina della contea dell'Essex, dove è stato accoltellato. Il veterano parlamentare conservatore, eletto per la prima volta nel 1983, è deceduto sul posto nonostante l'intervento dell'elisoccorso. La polizia locale ha reso noto che Amess ha ricevuto le cure dai soccorritori per circa due ore dopo l'aggressione avvenuta alle 12:05 (ora locale). Il deputato dei Tories è stato colpito da plurime coltellate durante un incontro con gli elettori del suo collegio elettorale. Gli investigatori hanno reso noto di avere arrestato un sospetto per l'omicidio di Amess: si tratta di un uomo che sarebbe stato fermato sul luogo del reato. L'aggressione subita dal deputato ricorda quella del 2016, in cui morì la deputata laburista Jo Cox per mano di estremista di destra. (Rel)