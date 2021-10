Russia: ministero Esteri, Nato sta lavorando per minare l'autorità dei media russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato, ed in particolare il Regno Unito, stanno conducendo un lavoro sovversivo tra i giornalisti dei media russi e stanno cercando in tutti i modi di reclutarli nelle file dei propagandisti anti russi. Lo ha affermato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, intervenendo al settimo Congresso mondiale dei connazionali russi all'estero. "Sono stati stanziati fondi ingenti per finanziare progetti e programmi volti a formare reti segrete di blogger nel segmento di lingua russa dei social network, ciò viene fatto soprattutto per creare le condizioni per un'ingerenza negli affari del nostro Paese", ha aggiunto la Zakharova. (Rum)