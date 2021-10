Green pass: folla al Circo Massimo in attesa dell'inizio della manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione per il no al green pass organizzata al Circo Massimo a Roma prevista per le 15:00 ancora non è cominciata. Intanto davanti al palco allestito sul lato di via Ara Massima si è radunato un folto gruppo di manifestanti, in numero inferiore a quello di sabato a piazza del Popolo, ma comunque numeroso. I manifestanti continuano a confrontarsi con toni accesi ma pacifici con i giornalisti aprendo dibattiti sulla legittimità del green pass e sulla necessità di adottarlo considerando i numeri del contagio. I messaggi viaggiano anche sui cartelli che alcuni mostrano: "La strada per l'inferno è lastricata di Green pass. Aridatece Nerone" oppure "Cosa farai quando in green pass? Vuoi una libertà a scadenza?" (Rer)