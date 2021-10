India: Fmi, economia in ripresa ma restano fattori di incertezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario prevede una crescita del 9,5 per cento nell’anno fiscale 2021-22, iniziato ad aprile, e dell’8,5 per cento nell’esercizio successivo. L’inflazione per l’anno in corso è stimata nel 5,6 per cento. Il disavanzo fiscale del governo centrale dovrebbe arrivare all’8,6 per cento del prodotto interno lordo e quello generale al 12,8 per cento nell’anno in corso. Sulle prospettive economiche restano incertezze. Un persistente impatto negativo del Covid-19 sugli investimenti e il capitale umano potrebbe rallentare la ripresa e pesare a medio termine. Al tempo stesso altri fattori, come l’avanzamento della campagna di vaccinazione e le riforme, potrebbero invece imprimere un’accelerazione alla ripresa. La crisi sanitaria, comunque, rimane una priorità politica a breve termine. (segue) (Inn)