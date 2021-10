India: Fmi, economia in ripresa ma restano fattori di incertezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Comitato esecutivo un ulteriore sostegno fiscale, con spese mirate per la protezione sociale, l'occupazione e la spesa sanitaria, è giustificato e il mantenimento di una politica monetaria accomodante resta appropriato. Andrebbe incoraggiata la spesa pubblica in infrastrutture, istruzione, sanità e reti di sicurezza sociale. Dovrebbe essere elaborata una strategia di consolidamento fiscale a medio termine credibile e chiara. Tra le riforme di lunga data prioritarie vengono indicate quelle, alcune delle quali già avviate, nei settori del lavoro e della terra, delle infrastrutture, della governance, della liberalizzazione del commercio e degli investimenti, dell’istruzione. (Inn)