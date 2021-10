Roma 2021: Michetti, fiero se Raggi votasse per me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per chi voterà Virginia Raggi? "Se votasse per me ne sarei fiero e contento. Ci sono degli aspetti che io curerò molto, come l'Expo, per cui amministrazione capitolina ha fatto un ottimo lavoro, tanto che sotto questo profilo ci sono ottime possibilità che ci venga accreditato l'evento". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti che ha aggiunto che i voti di Carlo Calenda, invece "andranno una parte alla sinistra e una alla destra". (Rer)