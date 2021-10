Marocco: fonti stampa, Francia estraderà responsabile attentato a Marrakech nel 1994

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità francesi stanno lavorando per l'espulsione in Marocco di Abdellatif Ziad, accusato dalle autorità marocchine di essere un collaboratore dell'intelligence algerina e il principale responsabile dell'attacco terroristico del 1994 contro l'hotel Atlas-Asni di Marrakech. Secondo le rivelazioni del quotidiano marocchino “Assabah”, la Francia espellerà Ziad quando finirà di scontare i primi quattro anni della sua pena detentiva di otto anni per il suo coinvolgimento nell’attentato. Secondo il quotidiano "Atalayar", Parigi starebbe per consegnare al Marocco "diversi collaboratori dei servizi segreti algerini". Il 24 agosto del 1994 due terroristi hanno fatto irruzione nell'hotel di Marrakech, uccidendo due turisti spagnoli e ferendo un turista francese. L'attentato fu opera del gruppo islamista Kelkal, formato da alcuni nordafricani che vivevano in Francia. A seguito della sparatoria nell'hotel di Marrakech, la Corte d'appello di Fez ha accusato sette giovani di “aver formato un’associazione criminale”. Ziad, da parte sua, era un membro del movimento Gioventù islamica e si trasferì dal Marocco in Francia, dalla quale venne espulso nel 1984, per poi ritrovarsi in Libia e in Algeria. Secondo il quotidiano “Assabah”, Ziad avrebbe tentato di trasportare armi attraverso il confine algerino-marocchino, prima di essere inviato a Parigi per infiltrarsi nel Fronte islamico di salvezza (Fis, fuori legge in Algeria sin dai tempi della guerra civile degli anni Novanta). Secondo le autorità marocchine, è proprio da Parigi che, sotto gli ordini dei servizi segreti algerini, avrebbe diretto alcuni atti sovversivi contro il Marocco, compreso l’attentato del 1994. A seguito delle accuse sulle responsabilità dell’attentato mosse verso le autorità algerine, i rapporti tra il Regno e l'Algeria si sono gravemente deteriorati provocando la chiusura del confine tra i due Paesi, che perdura tuttora. (Mar)